Quarto Grado | anticipazioni puntata di venerdì 11 settembre su Rete 4

Quarto Grado, anticipazioni del programma in onda venerdì 11 settembre 2020 su Rete 4. Dopo la pausa estiva, ritorna l'appuntamento settimanale con Quarto Grado che andrà in onda stasera, venerdì 11 settembre 2020 alle 21:25 su Rete 4. Al timone del programma d'informazione ci saranno sempre Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nella puntata di stasera si parlerà dei sviluppi sul caso di Viviana Parisi e il figlio Gioele, scomparsi e poi trovati morti nelle zone di Caronia in Sicilia. Ma anche dell'agghiacciante vicenda di Willy Monteiro. Gli argomenti della puntata di venerdì 11 settembre 2020 Al centro della prima ...

