Open-F@b 2020, oltre l’emergenza: contest internazionale di idee e prodotti (Di giovedì 10 settembre 2020) Bnp Parisbas lancia il contest internazionale Open-F@b Call4Ideas 2020, per promuovere la ricerca di idee, prodotti e soluzioni che consentano di andare oltre l’emergenza legata al Covid-19 e di rispondere ai bisogni emersi e che emergeranno dai nuovi stili di vita e dalle nuove priorità.L’edizione 2020 della competizione è dedicata al “Next Normal”, per sottolineare il concetto di “nuova normalità”, una miscela di crisi, cambiamento e opportunità, in cui le tecnologie digitali svolgeranno un ruolo fondamentale. Il bando è alla ricerca dei migliori progetti di trasformazione e impatto sociale in una delle seguenti aree tematiche: Health, Digital Life, Welfare, Home, Mobility, ... Leggi su ildenaro

