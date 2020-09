Olaf di Frozen è il protagonista di un corto inedito (Di giovedì 10 settembre 2020) La Frozen-mania non accenna a diminuire d’intensità: da quando, nel 2013, il film animato della Disney ha invaso le sale e l’immaginario comune, ha continuato a conquistare bambine e bambini di tutto il mondo (e anche parecchi genitori). In questi ultimi sette anni Elsa, Anna e gli altri co-protagonisti sono stati oggetto di qualsiasi tipo di merchandising, e le novità proseguono sullo schermo. Dall’11 settembre sarà disponibile (sulla piattaforma streaming Disney+, ça va sans dire) Frozen 2, il secondo capitolo – uscito al cinema nel 2019 – che spinge gli abitanti del regno nordico di Arendelle a confrontarsi con i loro segreti più remoti. Non solo: è in arrivo, il 23 ottobre, anche il corto inedito La storia di ... Leggi su wired

