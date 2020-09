Nuovi display a Udine per indirizzare le auto in modo intelligente nei parcheggi in struttura (Di giovedì 10 settembre 2020) Sistema Sosta e Mobilità attiva il nuovo sistema di indirizzamentointelligente ai parcheggi in strutturaNell’ottica dell’innovazione, del miglioramento dei servizi offerti e dell’incentivazione all’utilizzo dei parcheggi in struttura Sistema Sosta e Mobilità attiverà oggi i Nuovi pannelli di indirizzamento “intelligente” ai parcheggi in struttura in sostituzione dei pannelli direzionali installati nel 2005.I pannelli di nuova generazione prodotti dalla Solari di Udine con tecnologia LCD/TFT sono dotati di display con risoluzione 1920×480 pixels, regolazione automatica della luminosità e della temperatura e ... Leggi su udine20

ASUS annuncia l'arrivo in Italia di cinque nuovi modelli di Chromebook, prodotti caratterizzati da un design compatto e un'elevata autonomia, in grado di soddisfare le esigenze degli studenti o di chi ...

Galaxy M51 punta tutto sulla batteria con ben 7.000 mAh

Il nuovo medio di gamma di Samsung, Galaxy M51, è pronto a sbaragliare la concorrenza con una batteria da urlo: ben 7.000 mAh, cifra talmente mostruosa da spingere il brand a giocare attorno a questo ...

