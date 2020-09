Napoli, hostess al Pascale per facilitare pazienti e visite (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La divisa porta i colori del Pascale: giacca e pantalone blu, camicia bianca e foulard giallo. Sono cinque, ma nei prossimi giorni ne arriveranno altre quattro. Sono le hostess che nella hall del day hospital, e nei prossimi giorni anche nei due ingressi della palazzina degenze, sono a disposizione del pubblico con informazioni e notizie sul funzionamento dell’ospedale e la localizzazione delle varie attività. Sono Maddalena, Teresa, Martina, Federica e Claudia ad inaugurare questa esperienza. Tutte ragazze tra i 20 e i 22 anni. Accolgono i pazienti in fila per il triage, si prendono cura di loro, danno informazioni, accompagnano quelli che hanno maggiori difficoltà, aiutano nel pagamento del ticket. Le hostess vengono seguite dal direttore ... Leggi su anteprima24

