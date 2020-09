Maltempo a Cagliari, strade come fiumi e locali allagati: le immagini del nubifragio (Di giovedì 10 settembre 2020) strade e scantinati allagati, traffico in tilt e un rio tracimato in più punti. È quanto successo oggi a Cagliari dopo che sulla città e nell’hinterland si è abbattuto un violento nubifragio. Quasi un’ora di pioggia battente, accompagnata da forti raffiche di vento: un’ondata di Maltempo annunciata ieri con l’allerta rossa della Protezione civile. Paura a Capoterra, comune particolarmente fragile dal punto di visto idrogeologico colpito in passato da alluvioni con vittime e danni ingenti all’intero territorio. Questa mattina il rio San Girolamo, responsabile delle vecchie inondazioni, è tracimato in più punti allagando le strade e lasciando pericolosi detriti sulle carreggiate. Molti disagi a ... Leggi su ilfattoquotidiano

emergenzavvf : Dal primo pomeriggio forti piogge stanno interessando tutta la provincia di #Cagliari: più di 50 i soccorsi svolti… - insopportabile : Mi girano dei video del maltempo a Cagliari davvero impressionanti. Strade come fiumi. Speriamo bene. - Federic98234963 : RT @TgrSardegna: #maltempo Violento temporale su #Cagliari e dintorni. Strade allagate e tombini saltati. Numerosi interventi di @emergenza… - AleSpedicato76 : RT @emergenzavvf: Dal primo pomeriggio forti piogge stanno interessando tutta la provincia di #Cagliari: più di 50 i soccorsi svolti dai #v… - RobRe62 : RT @emergenzavvf: Dal primo pomeriggio forti piogge stanno interessando tutta la provincia di #Cagliari: più di 50 i soccorsi svolti dai #v… -