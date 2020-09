Malagò: “Non è chiaro perché stadi e scuole non si aprano insieme” (Di giovedì 10 settembre 2020) Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della Giunta informale di oggi al Foro Italico a Roma, riportate dall’Ansa. Quello che ha detto ieri Gravina è assolutamente condivisibile: il calcio senza pubblico non è veramente calcio, ma rispettiamo e aspettiamo con doverosa pazienza. Al tempo stesso le nostre istanze sono chiare. Mi sembra di aver capito che c’è una priorità data alle scuole e poi ci si dovrà concentrare su altri luoghi. Visto da fuori è giusto, però non è chiaro perché non si possono affrontare entrambi i problemi contemporaneamente. Bisognerà fare il prima possibile. Si parla solo del calcio ma altri sport, professionistici e non, sono davvero in grandissima difficoltà e non hanno gli introiti dei ... Leggi su ilnapolista

