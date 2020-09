Lukashenko non demorde e spazza via gli oppositori (Di giovedì 10 settembre 2020) L’ultimo dittatore d’Europa non cede: nel mirino di Alexandr Lukashenko anche la scrittrice Premio Nobel Alexievic, che fa un appello “Lasciate che ve lo dica da uomo, in modo che sia chiaro: il potere non viene dato perché uno poi lo ceda: non è per questo che il popolo mi ha eletto”. I pochi mezzi termini utilizzati da Alexandr Lukashenko, nel presentare il nuovo procuratore generale, danno un’idea chiara dell’aria che si respira da ormai più di un mese in Bielorussia: l’ultimo dittatore d’Europa non abbandona di un passo la sua linea dura contro gli oppositori. Tra questi c’è Maria Kolesnikova, membro del presidium del Consiglio di coordinamento dell’opposizione bielorussa che ha raccontato come abbia subito pressioni dal Kgb affinchè ... Leggi su zon

lauraboldrini : In #Bielorussia #Lukashenko si accanisce contro le donne leader dell’opposizione. Parlare con la comunità bielor… - lauraboldrini : In #Bielorussia hanno rapito #MariaKolesnikova, una delle tre donne leader dell’opposizione. La sola rimasta nel pa… - LiaQuartapelle : In Bielorussia è iniziata la repressione di Lukashenko: le autorità hanno è confermato di aver arrestato la leader… - lore944 : RT @PolScorr: #Belarus Spunta un atroce video dell'11 agosto a #Minsk Gli antisommossa di #Lukashenko assaltano l'auto di un ragazzo, pic… - lucma66 : RT @bordoni_russia: #Lukashenko: Mi rimproverano di essere attaccato al potere E' un rimprovero giusto. Il popolo non mi ha dato il potere… -