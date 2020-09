Lecce, lo show in aula dell'ex gip Nardi nel processo ai magistrati: 'atti falsi' (Di giovedì 10 settembre 2020) Bari - Un altro durissimo attacco. Stavolta rivolto, oltre che alla polizia giudiziaria, ai suoi ex colleghi magistrati. Michele Nardi ha accusato tutto e tutti di aver falsificato alcuni degli atti ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Lecce, lo show in aula dell'ex gip Nardi nel processo ai magistrati: «atti falsi» - TUTTOB1 : Tuttosport: 'Lecce show: firma Paganini e arriva Zuta. Pescara, ecco Ceter e Riccardi' -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce show

La Gazzetta del Mezzogiorno

Bari - Un altro durissimo attacco. Stavolta rivolto, oltre che alla polizia giudiziaria, ai suoi ex colleghi magistrati. Michele Nardi ha accusato tutto e tutti di aver falsificato alcuni degli atti a ...Il mondo dello spettacolo in campo in queste regionali: Gianfranco Delle Rose è uno dei più noti rappresentanti locali di questa categoria, leccese doc, nato in prossimità della basilica di S. Croce, ...