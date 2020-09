Le scuole e le università cattoliche rischiano la chiusura? (Di giovedì 10 settembre 2020) AGI - A pochi giorni dalla riapertura delle scuole in Italia, la Congregazione per l'educazione cattolica in una lettera circolare rivolta alle scuole, alle università e alle istituzioni educative sottolinea "la drammatica situazione di scuole e università cattoliche che, senza sostegno economico dello Stato, rischiano la chiusura o un radicale ridimensionamento". Queste istituzioni, è scritto, continuano a porsi "a servizio della comunità ecclesiale e civile, assicurando un servizio formativo e culturale di carattere pubblico, a beneficio dell'intera comunità". Nella lettera quindi si esorta a "rimettere al centro la relazione con la persona concreta e reale". Nei mesi di lockdown i sistemi scolastici e universitari di tutto ... Leggi su agi

