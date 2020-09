Latina, tentano di trafugare merce in un negozio: arrestati dai Carabinieri due uomini (Di giovedì 10 settembre 2020) Oggi intorno alle 04.25 a Latina, in via San Carlo da Sezze, i militari del locale n.o.r. – sezione radiomobile- nell’ambito di servizio di controllo del territorio ed in seguito alla segnalazione pervenuta dalla centrale operativa, traevano in arresto in flagranza di reato, un 48 enne del capoluogo ed un 30 enne di origini romene. In particolare i due dopo aver forzato la porta di emergenza della sede dell’Inail e praticato un foro su un muro, si introducevano nell’adiacente esercizio commerciale, ma l’immediato intervento dei Carabinieri operanti consentiva di bloccare i predetti mentre erano intenti ad asportare prodotti vari dai locali. Gli arrestati saranno giudicati con rito direttissimo previsto nella mattinata odierna. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

