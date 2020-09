L’assessora di Como «non si pente per niente» del gesto con le coperte del clochard (Di giovedì 10 settembre 2020) Secondo l’assessora Como Angela Corengia non c’è niente di cui pentirsi. Nelle ultime ore, era stata attaccata sui social network per i modi con cui ha affrontato alcuni clochard che avevano trovato alloggio per la notte sotto ai portici di San Francesco, nella città lombarda. La responsabile delle politiche sociali è stata accusata di aver gettato a terra delle coperte dei clochard, dopo averli svegliati e scoperti, nel freddo della mattinata comasca. LEGGI ANCHE > Roma, la vera storia dei vigili che buttano le coperte dei clochard Assessora Como, le parole della responsabile delle politiche sociali «Preferisco mantenere un profilo basso e non rispondere alle polemiche – ha detto l’assessora ... Leggi su giornalettismo

fattoquotidiano : Como, l’assessora strappa la coperta a un senzatetto che dorme e la getta via: il video - Mov5Stelle : Queste immagini arrivano da #Como: ecco il trattamento che l'assessora leghista alle politiche sociali Angela Corne… - repubblica : 'Pulizie in strada': assessora toglie coperta a un clochard e la butta via - giornalettismo : L'assessora di #Como ha detto di non essere affatto pentita di quanto accaduto e che lei stava aiutando quei… - EmeParonzini : 'Como, l'assessora strappa la coperta a un senzatetto' Poi emerge che stesse ritirando le coperte per sanificarle… -

