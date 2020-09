Lapo Elkann, confessione shock a Verissimo: "A 13 anni in collegio sono stato abusato più volte" (Di giovedì 10 settembre 2020) Lapo Elkann sarà ospite della prima puntata di Verissimo, in onda sabato 12 settembre, ma è già trapelata una rivelazione shock fatta durante l'intervista. Ospite della prima puntata di Verissimo, in onda il 12 settembre 2020, Lapo Elkann si è lasciato andare a una confessione shock sul suo passato ancora mai trapelata. L'imprenditore, ora sempre più impegnato con la sua Fondazione Laps ad aiutare ragazzi fragili o in difficoltà, ha parlato molto della sua infanzia, meno spensierata e felice di quanto si sarebbe portati a pensare, ed è così che è tornato a galla, di fronte alle telecamere, un ricordo assai doloroso: "In collegio, a 13 ... Leggi su movieplayer

