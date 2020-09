Iran: Rohani, vignette Charlie Hebdo sono complotto sionista (Di giovedì 10 settembre 2020) ANSA, - TEHERAN, 10 SET - "Dietro le caricature contro il profeta Maometto, ripubblicate dalla rivista Charlie Hebdo, ci sono i sionisti". Lo ha dichiarato il presidente Iraniano Hassan Rohani, in un ... Leggi su corrieredellosport

TEHERAN, 10 SET - "Dietro le caricature contro il profeta Maometto, ripubblicate dalla rivista Charlie Hebdo, ci sono i sionisti". Lo ha dichiarato il presidente iraniano Hassan Rohani, in un nuovo at ...

Speciale difesa: fonti stampa, Iran bombarda basi del Partito democratico curdo iraniano in Kurdistan iracheno

Baghdad, 10 set 13:00 - (Agenzia Nova) - L’aeronautica di Teheran ha bombardato nella serata del 9 settembre una base del Partito democratico curdo iraniano (Kdpi) nel Kurdistan iracheno, sul confine ...

