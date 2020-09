«I medici del Cardarelli fanno di tutto per circoscrivere i contagi, i cittadini ci diano una mano» (Di giovedì 10 settembre 2020) Su Repubblica Napoli alcuni aggiornamenti sulla situazione contagi all’interno dell’ospedale Cardarelli. Sono in aumento i pazienti che arrivano positivi e crescono i contagi tra medici e infermieri. Il quotidiano riporta le parole del manager del nosocomio, Giuseppe Longo. «Abbiamo una seconda ondata caratterizzata da asintomatici ed è più diffusa di quanto si pensi ed è ovvio che qui da noi, visto il grande bacino di utenza, arrivino più positivi che altrove. Ma la maggior parte non ha sintomi e noi abbiamo ulteriormente affinato il pre-triage, facendo test rapidi. In più siamo dotati anche del tampone rapido, molecolare che si fa in 25 minuti. Da oggi poi dovrebbe arrivare un apparecchio che permette di effettuare più tamponi con maggior ... Leggi su ilnapolista

giorgio_gori : L’abbiamo detto e ripetuto: i 37 miliardi del #MES sono fondamentali x la nostra #sanità, x la medicina di territor… - CarloCalenda : Caro ?@GiuseppeConteIT? il SSN ha bisogno del #mes. Pensare di averlo messo a posto con le terapie intensive è ridi… - matteosalvinimi : Sufficienza di conoscenza del tedesco per i medici in provincia di Bolzano? Bocciato. Fallisce la trama del Pd, dis… - TgrRai : RT @TgrVeneto: E' l'arma principale, dicono, per evitare l'insorgere di sintomi paragonabili a quelli del coronavirus. #IoSeguoTgr #Veneto… - napolista : «I medici del Cardarelli fanno di tutto per circoscrivere i contagi, i cittadini ci diano una mano» Su Repubblica N… -

Ultime Notizie dalla rete : medici del «I medici del Cardarelli fanno di tutto per circoscrivere i contagi, i cittadini ci diano una mano» - ilNapolista ilnapolista Mariotti: a Verona tagliati ulteriormente i posti a Medicina, violato il diritto costituzionale allo studio

Si sono appena svolti i test d’accesso per la facoltà di medicina, uno dei più accreditati tra i corsi a numero chiuso. Anche a Verona, numerosi studenti hanno tentato di superare gli esami di ammissi ...

Catania, salute: primo trapianto utero in Italia, dimessa la paziente

La donna, 29 anni, affetta da sindrome di Rokitansky e nata senza l’organo, era stata operata a Catania il 21 agosto scorso da un’equipe composta da medici e operatori sanitari del Centro trapianti ...

Si sono appena svolti i test d’accesso per la facoltà di medicina, uno dei più accreditati tra i corsi a numero chiuso. Anche a Verona, numerosi studenti hanno tentato di superare gli esami di ammissi ...La donna, 29 anni, affetta da sindrome di Rokitansky e nata senza l’organo, era stata operata a Catania il 21 agosto scorso da un’equipe composta da medici e operatori sanitari del Centro trapianti ...