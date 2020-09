Elisa Isoardi in ospedale: come sta la conduttrice (Di giovedì 10 settembre 2020) Brutto colpo per Elisa Isoardi, prossima concorrente di Ballando con le stelle, che è finita in ospedale a causa di uno strappo: prove sospese con Raimondo Todaro. Solo qualche ora fa, Elisa Isoardi si è collegata tramite il suo account Instagram per raccontare ai propri fan la disavventura di cui è stata protagonista. La conduttrice, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Ballando con le Stelle Elisa Isoardi subito in ospedale: le sue condizioni - #Ballando #Stelle #Elisa #Isoardi - giornali_it : Ballando con le stelle, dramma per Elisa Isoardi: finisce in ospedale, fiato sospeso per la trasmissione… - ilgiornale : Il ballerino Raimondo Todaro scende in campo e in un'intervista chiarisce come stanno davvero le cose con la sua pa… - Spiralwavemood : RT @bubinoblog: BALLANDO CON LE STELLE, ELISA ISOARDI IN OSPEDALE: 'MI SONO STRAPPATA' - zazoomblog : Raimondo Todaro rompe il silenzio sul rapporto con Elisa Isoardi - #Raimondo #Todaro #rompe #silenzio -