È morta Diana Rigg, Lady Olenna Tyrell in Game of Thrones e moglie di Bond (Di giovedì 10 settembre 2020) È morta Diana Rigg, Lady Olenna Tyrell in Game of Thrones e moglie di Bond Si è spenta a 82 anni Diana Rigg, attrice amatissima che soltanto di recente aveva interpretato la coraggiosa Lady Olenna Tyrell nella serie di Game of Thrones. Ma sua fama parte dalla gioventù, quando interpretò Emma Peel nella serie tv Agente speciale, ma è stata anche Tracy, moglie di Bond, in Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà. Nata nel 1938 a Doncaster (Inghilterra), l’attrice si è spenta nella mattina del 10 settembre ... Leggi su tpi

