«Dritto e Rovescio» vs «Piazzapulita»: la sfida del giovedì riparte dai contenuti (e senza pubblico in studio) (Di giovedì 10 settembre 2020) Corrado Formigli La sfida televisiva del giovedì sarà anche quest’anno all’insegna dell’attualità. Da una parte Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio, dall’altra Piazzapulita di Corrado Formigli. I due programmi d’approfondimento – in onda rispettivamente su Rete4 e La7 – ripartiranno questa sera in prime time, ciascuno col proprio punto di vista e col proprio approccio alla notizia. Reduce da una stagione che lo ha visto prevalere negli ascolti sul competitor di La7, Paolo Del Debbio ripartirà (anche) dalla vicenda del proprio inviato Francesco Selvo, che ha denunciato di essere stato aggredito da Beppe Grillo mentre cercava di intervistarlo, riportando un trauma distorsivo al ginocchio e 5 giorni di prognosi. “E’ stata una vicenda ... Leggi su davidemaggio

