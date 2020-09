Coronavirus: Conte, ‘su riduzione quarantena valutazione Cts’ (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) – “La durata della quarantena è una valutazione che deve essere primariamente rimessa agli esperti del Comitato tecnico scientifico”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in alcune dichiarazioni alla stampa al termine del vertice Med7 svoltosi ad Ajaccio.“C’è un dibattito anche internazionale -ha ricordato il premier- su questo punto: l’Organizzazione mondiale della sanità ha ribadito che la soluzione più cautelativa è di 14 giorni, ma ci sono alcuni Paesi, alcuni esperti che valutano comunque la possibilità di una riduzione. Vediamo, si potrebbe anche astrattamente ipotizzare una riduzione di qualche giorno, ma sono soluzioni che non vanno affrontate con una decisione ... Leggi su calcioweb.eu

