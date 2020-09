Conte sbugiardato da Putin sul caso Navalny (Di giovedì 10 settembre 2020) Il caso di Aleksej Navalny rischia di creare non poche fibrillazioni tra Italia e Russia. Poche ore fa, Mosca ha formalmente smentito Giuseppe Conte che, in un'intervista a Il Foglio, aveva dichiarato: "Il presidente Putin mi ha anticipato che avrebbe costituito una commissione di inchiesta e si è detto pronto a collaborare con le autorità tedesche". "La collaborazione", aveva aggiunto il presidente del Consiglio, "è la via migliore per scongiurare che questa drammatica vicenda possa incidere negativamente sui rapporti tra l'Unione europea e la Russia". Ricordiamo che Conte aveva riferito di aver ricevuto queste garanzie nel corso di una telefonata, avuta con lo stesso Putin lo scorso 26 agosto.Ciononostante il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha negato che il ... Leggi su panorama

Negli ultimi due anni abbiamo avuto prima l’estate 2018 dell’Italia cattiva, razzista, senza limiti, come se il sovranismo che aveva preso il potere a Roma con il governo gialloverde fosse stato vissu ...