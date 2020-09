Cannabis e depressione: ecco perché si tratta di un binomio rischioso (Di giovedì 10 settembre 2020) Cannabis e depressione: si tratta di un binomio potenzialmente pericoloso. Uno studio condotto e pubblicato negli Stati Uniti d’America dimostra che il numero di chi ricorre alla Cannabis per curare i propri stati di depressione diviene sempre maggiore. Ma quali sono gli effetti su corpo e mente, quando entra in gioco la depressione? Cannabis e depressione: cresce sempre più il numero di chi vi ricorre Chi ricorre alla Cannabis per alleviare i sintomi della propria depressione lo fa, quasi sempre, giornalmente e molto spesso senza conoscerne i rischi. In genere, ciò deriva da una informazione non completa di chi, in totale autonomia, pensa alla Cannabis come alla ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Cannabis e #Depressione: ecco perché si tratta di un binomio rischioso - Amos8125 : PS, ci sta legalizzarla anche per utilizzo ricreativo ed è possibile abbia un range di utilizzo terapeutico. Ma can… - ToMaddow : RT @Corriere_Salute: Tanti credono che la cannabis faccia bene all’umore, favorisca il relax, sia utile in generale per il benessere mental… - Corriere_Salute : Tanti credono che la cannabis faccia bene all’umore, favorisca il relax, sia utile in generale per il benessere men… - PsichiatraMilan : Uso di cannabis e depressione: una «relazione pericolosa» -

Ultime Notizie dalla rete : Cannabis depressione Uso di cannabis e depressione: una «relazione pericolosa» Corriere della Sera CBD, o cannabidiolo: le proprietà benefiche della molecola non psicoattiva della Cannabis

Si chiama cannabidiolo, più facilmente identificato come CBD, ed è una molecola non psicoattiva della Cannabis sempre più apprezzata e amata per le sue proprietà benefiche. Attenzione, specifichiamo c ...

Il CBD: che cos'è e quali sono le sue proprietà curative

Il CBD, o cannabidiolo, è la seconda sostanza più abbondante presente nella Cannabis: non è psicoattivo, non crea assuefazione e ha una vasta gamma di applicazioni terapeutiche. Molte persone iniziano ...

Si chiama cannabidiolo, più facilmente identificato come CBD, ed è una molecola non psicoattiva della Cannabis sempre più apprezzata e amata per le sue proprietà benefiche. Attenzione, specifichiamo c ...Il CBD, o cannabidiolo, è la seconda sostanza più abbondante presente nella Cannabis: non è psicoattivo, non crea assuefazione e ha una vasta gamma di applicazioni terapeutiche. Molte persone iniziano ...