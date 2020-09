Calciomercato Inter, Godin a un passo dal Cagliari (Di giovedì 10 settembre 2020) Il difensore dell’Inter Diego Godin sarebbe a un passo dal Cagliari Il Cagliari è a caccia di un difensore centrale d’esperienza e lo avrebbe trovato in Diego Godin. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, infatti, i rossoblù avrebbero accelerato per il centrale dell’Inter e sarebbero a un passo dal chiudere la trattativa. Sull’uruguaiano c’era anche il Rennes, ma il Cagliari con l’offensiva odierna ha bruciato la concorrenza francese. Godin resterà quindi in Italia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

