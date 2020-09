Bce mantiene i tassi invariati, prosegue il piano anti-Covid (Di giovedì 10 settembre 2020) FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale, rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%. Il Consiglio direttivo si attende che i tassi di interesse di riferimento della BCE “si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali finchè non vedrà le prospettive di inflazione convergere saldamente su un livello sufficientemente prossimo ma inferiore al 2% nel suo orizzonte di proiezione e tale convergenza non si rifletterà coerentemente nelle dinamiche dell'inflazione di fondo”.La Bce proseguirà gli acquisti nell'ambito del Programma di acquisto per l'emergenza ... Leggi su liberoquotidiano

Italpress : Bce mantiene i tassi invariati, prosegue il piano anti-Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Bce mantiene Ue: Bce mantiene tassi invariati Agenzia Nova Bce mantiene i tassi invariati, prosegue il piano anti-Covid

FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di ...

La Bce lascia fermi i tassi d'interesse, ma non gli acquisti 'antipandemia'

AGI - La Bce conferma il proprio impegno nel contrasto alla crisi legata alla pandemia da Coronavirus confermando i tassi d'interesse ai minimi e il piano di acquisti Pepp, che resta fermo a 1350 mili ...

FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di ...AGI - La Bce conferma il proprio impegno nel contrasto alla crisi legata alla pandemia da Coronavirus confermando i tassi d'interesse ai minimi e il piano di acquisti Pepp, che resta fermo a 1350 mili ...