Atletico Madrid, Simeone cerca un difensore: occhi su un ex Dortmund (Di giovedì 10 settembre 2020) L'uscita di scena ai quarti di finale di Champions League è stato il triste epilogo della stagione dell'Atletico Madrid. I Colchoneros erano attesi come una delle squadre favorite per la vittoria finale, ma hanno palesato più di un limite. Servono dunque altre soluzioni per evitare nuovi scivoloni di questo tipo. Così il mercato diventa importante per dare rinforzi adeguati.caption id="attachment 939373" align="alignnone" width="1024" Simeone (getty images)/captionCOLPOSecondo quanto riportato dal portale spagnolo Don Balon, infatti, il tecnico Diego Simeone avrebbe messo gli occhi su Marc Bartra. Il difensore, ora al Betis Siviglia, ha un passato anche al Barcellona e al Borussia Dortmund. Un profilo assai gradito ai Colchoneros, che per ... Leggi su itasportpress

