AstraZeneca: "Per il vaccino siamo ancora in tempo per fine 2020" (Di giovedì 10 settembre 2020) Il vaccino sperimentale anti-coronavirus elaborato dall’Università di Oxford potrebbe ancora essere disponibile sul mercato “a fine anno o all’inizio del 2021” malgrado la battuta d’arresto della terza fase di test imposta dalla reazione anomala registrata su un paziente. Lo ha affermato Pascal Soriot, amministratore delegato di AstraZeneca, il colosso farmaceutico che se ne è aggiudicato i diritti di produzione, citato dai media britannici. Soriot ha precisato di non poter dire esattamente quando i trial riprenderanno, ma di essere comunque convinto che il progetto resti “in corsa per avere entro quest’anno una data” sulla richiesta di approvazione delle autorità sanitarie.“Un vaccino potrebbe poi essere disponibile a ... Leggi su huffingtonpost

