Appuntamenti macroeconomici del 10 settembre 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – Giovedì 10/09/2020 01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso 1,9%; preced. -7,6%) 08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 5%; preced. 12,7%) 10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (atteso -9,7%; preced. -13,7%) 10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso 3,5%; preced. 8,2%) 14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,6%) 14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 846K unità; preced. 881K unità) 14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,3%; preced. -0,4%) 16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,1%; preced. -1,4%) 16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (atteso 2,8%; preced. 8,8%) 16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 34 Mld piedi cubi; preced. 35 Mld piedi cubi) 17:00 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,34 Mln barili; ... Leggi su quifinanza

Teleborsa

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Le Borse asiatiche chiudono in calo, in scia con la flessione degli indici azionari statunitensi. Gli investitori guardano anche all'andamento delle sperimentazioni dei vacci ...Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo. Settore viaggi e intrattenimento (+2,85%) in buona luce sul listino milanese. Nella pa ...