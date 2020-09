Anas: a Monterotondo chiusa via Salaria per incidente mortale (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma – A causa di un incidente e’ stata temporaneamente chiusa al traffico la statale 4 “Salaria”, al chilometro 22 all’altezza di Monterotondo (Roma). L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto una moto ed un veicolo, causando il decesso di una persona. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel piu’ breve tempo possibile. Cosi’ in un comunicato Anas. Leggi su romadailynews

