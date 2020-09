Altro fango giudiziario su Fontana. Ma sui camici non c'è nessun reato (Di giovedì 10 settembre 2020) Marta Bravi Il giorno in cui viene sventato l'attacco politico al governatore della Lombardia Attilio Fontana riparte l'assalto giudiziario Il giorno in cui viene sventato l'attacco politico al governatore della Lombardia Attilio Fontana, nel mirino della mozione di sfiducia presentata da Pd e M5S per la gestione dell'emergenza Covid-19 e bocciata con 49 voti contro 29, riparte l'assalto giudiziario. Così se tra le accuse ai vertici della Regioni da parte dell'opposizione si elencano le «scelte sbagliate, improvvisate e antiscientifiche» e «un sostanziale immobilismo per l'incapacità culturale di comprendere il ruolo della prevenzione e sorveglianza epidemiologica» dalle secretazioni degli atti del Cts, «si scopre che il governo non ha condiviso con le Regioni ... Leggi su ilgiornale

