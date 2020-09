#Tuttimaschi. La Murgia e l’ultima inutile crociata contro un festival di bellezza (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 09 Set – Questa mattina su Twitter Michela Murgia pone una domanda al mondo: “Io vorrei sapere perché gli intellettuali e gli artisti vanno ai festival sessisti #Tuttimaschi come se nulla fosse”. festival sessisti? Sanremo inizia a breve, oppure parliamo di un raduno di negazionisti del calcio femminile? Acqua: la Murgia parla del festival della bellezza che si terrà all’Arena di Verona. Nessuna donna in cartellone, esclusa una bambina nella locandina. Il festival della bellezza di Verona vede la partecipazione di 14 ospiti, “tutti maschi”: Baricco, Mogol, Bennato, Morgan, Sgarbi, Galimberti, Serra, Morandi, Boni, Cacciari, Bollani, Buffa, Tranquillo e Dix. ... Leggi su ilprimatonazionale

