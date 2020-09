TIM, inviato all’Ue memorandum per progetto FiberCop (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – La strada che porta alla realizzazione del progetto FiberCop passa da Bruxelles. Il piano che prevede l’ingresso di Kkr e Fastweb nel capitale della nuova società della rete unica insieme a TIM, infatti, è all’attenzione della Commissione europea a cui spetta la valutazione se si tratta di una concentrazione o meno e dunque se si rende necessaria una notifica ufficiale. Secondo quanto riporta Ansa citando fonti europee, i contatti tra TIM e la Direzione generale della Concorrenza sono in corso già dallo scorso luglio mentre all’inizio di questa settimana il gruppo avrebbe inviato un memorandum descrittivo sull’operazione di scorporo della rete secondaria (deliberata dal CdA il 31 agosto). Se Bruxelles deciderà di aprire ufficialmente il file con la ... Leggi su quifinanza

mondomobileweb : UE: Tim ha inviato Memorandum a Bruxelles per notifica su FiberCop - TIM_Official : @7koko7 ciao, a quale operatore del Twitter Team ha inviato il messaggio privato? Ti invitiamo ad attendere. Grazie - stormi1904 : RT @Retake_Roma: Ringraziamo @TIM_Official che ha preso in carico la segnalazione ed inviato una squadra per il pronto intervento. È stato… - DiovmaeC : RT @Retake_Roma: Ringraziamo @TIM_Official che ha preso in carico la segnalazione ed inviato una squadra per il pronto intervento. È stato… - giordi63 : RT @Retake_Roma: Ringraziamo @TIM_Official che ha preso in carico la segnalazione ed inviato una squadra per il pronto intervento. È stato… -

Ultime Notizie dalla rete : TIM inviato TIM, inviato all'Ue memorandum per progetto FiberCop Il Messaggero Rebecca, il nuovo film di Netflix (non quello di Hitchcock)

Il romanzo gotico 'Rebecca', scritto da Daphne du Maurier e pubblicato per la prima volta nel 1938, è stato adattato numerose volte per il cinema e la televisione. Non sorprende più di tanto, dunque, ...

Il Renate pesca l’Avellino in Coppa Italia

Sarà l’Avellino l’avversaria del Renate mercoledì 23 settembre allo stadio “Città di Meda” nel primo turno della Tim Cup, la Coppa Italia dei “grandi”, ma anche l’unica Coppa Italia rimasta ai nerazzu ...

Il romanzo gotico 'Rebecca', scritto da Daphne du Maurier e pubblicato per la prima volta nel 1938, è stato adattato numerose volte per il cinema e la televisione. Non sorprende più di tanto, dunque, ...Sarà l’Avellino l’avversaria del Renate mercoledì 23 settembre allo stadio “Città di Meda” nel primo turno della Tim Cup, la Coppa Italia dei “grandi”, ma anche l’unica Coppa Italia rimasta ai nerazzu ...