Test sierologici in farmacia, il via libera del Ministero della Salute (Di mercoledì 9 settembre 2020) In una nota del dicastero, il Ministero della Salute “ha convenuto sull’utilità di rendere disponibili in farmacia i Test sierologici validati dal Comitato Tecnico-Scientifico e dall’Istituto superiore di Sanità. Il Ministero della Salute si è impegnato a predisporre un elenco dei Test che potranno essere effettuati nelle farmacie, secondo modalità di svolgimento e di trasmissione dei dati da concordare con le autorità sanitarie”. La nota è stata annunciata da Fofi, Federfarma e Assofarm al termine dell’incontro dove hanno partecipato le rappresentanze del mondo della farmacia e dei ... Leggi su quotidianpost

repubblica : Scuola. Azzolina a sorpresa: 'Test sierologici a campione anche agli studenti' [aggiornamento delle 20:20] - Adnkronos : #Covid, ministero Salute: test sierologici in farmacia - Agenzia_Ansa : Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina in Senato: 'Durante l'anno scolastico saranno fatti test sierologici a c… - radio_liberavox : @VincenzoDeLuca Presidente : rendere OBBLIGATORIO test sierologici e/o tampone a docenti, ata, e studenti ...a tutt… - QuotidianPost : Test sierologici in farmacia, il via libera del Ministero della Salute -

Ultime Notizie dalla rete : Test sierologici Test sierologici in farmacia Adnkronos Il virologo Pregliasco: «I prof non fanno il test sierologico per non restare a casa se asintomatici»

«Un vero peccato la riluttanza degli insegnanti a fare il test sierologico, che sembra emergere dalle segnalazioni dei medici di famiglia. Questo test può infatti servire ai singoli per conoscere megl ...

Azzolina, durante l'anno test a campione a studenti

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Durante l'anno saranno fatti test a campione anche agli studenti, il rischio zero non esiste, proviamo a ridurlo il più possibile per avere la massima sicurezza. I test sierol ...

«Un vero peccato la riluttanza degli insegnanti a fare il test sierologico, che sembra emergere dalle segnalazioni dei medici di famiglia. Questo test può infatti servire ai singoli per conoscere megl ...(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Durante l'anno saranno fatti test a campione anche agli studenti, il rischio zero non esiste, proviamo a ridurlo il più possibile per avere la massima sicurezza. I test sierol ...