Stadi, Cairo: «Perchè far entrare i tifosi agli eventi ma non in Serie A?» – VIDEO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a margine dell’assemblea che si è tenuta in Lega Calcio. Le sue parole Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a margine dell’assemblea che si è tenuta in Lega Calcio. Queste le sue parole sul tema Stadi. «Noi pensiamo che possa essere una buona cosa tornare a riaccogliere i tifosi negli Stadi. Anche perché è possibile per i singoli eventi e non vedo perché no in campionato… Poi ci sarà da capire in quanti possono entrare. Nelle prime partite mi sembra di capire non sarà possibile, ma poi spero che ogni partita possa essere quella buona per riaprire». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Torino: Cairo su stadi, mercato e Torreira… VIDEO - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Torino, Cairo: “Noi presidenti siamo tutti d’accordo per riaprire gli s… - CalcioWeb : Riapertura stadi, #Cairo ottimista: il pensiero del presidente del Torino - - fcin1908it : VIDEO FCIN1908 / Cairo: 'Media company? Cambiamento epocale. Sui tifosi allo stadio...' - - infoitsport : Pubblico negli stadi, Cairo spera ma Brusaferro (ISS) frena: “Troppi rischi” -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi Cairo Stadi, Cairo: “Perchè far entrare i tifosi agli eventi ma non in Serie A?” Corriere dello Sport.it Cosenza, cittadinanza onoraria a Gigi Marulla. Commissione sport approva la proposta

La commissione consiliare sport ha approvato all’unanimità la proposta del consigliere comunale Andrea Falbo di conferire la cittadinanza onoraria post mortem a Gigi Marulla. Quanto prima sarà portata ...

Serie A, ok unanime a media company con private equity

I venti club della Serie A hanno votato all'unanimità per creare una media company che coinvolga, attraverso l'acquisizione di una quota del 10% e l'attribuzione di poteri di governance, alcuni di fon ...

La commissione consiliare sport ha approvato all’unanimità la proposta del consigliere comunale Andrea Falbo di conferire la cittadinanza onoraria post mortem a Gigi Marulla. Quanto prima sarà portata ...I venti club della Serie A hanno votato all'unanimità per creare una media company che coinvolga, attraverso l'acquisizione di una quota del 10% e l'attribuzione di poteri di governance, alcuni di fon ...