Sondaggio Cbs: Biden avanti di 10 punti su Trump. L’ex vicepresidente in vantaggio in Wisconsin (Di mercoledì 9 settembre 2020) Secondo un Sondaggio della Cbs Joe Biden sarebbe al 52 contro il 42 per cento di Trump. Il candidato Dem risulta avanti in diversi Stati chiave, come il Wisconsin. Joe Biden incassa un altro Sondaggio favorevole in vista delle elezioni presidenziali del 3 novembre. A registrarlo è una indagine demoscopica a livello nazionale della Cbs condotta al termine delle convention dei due partiti, che attribuisce il 52% dei consensi all’ex vice di Obama contro il 42% del presidente in carica repubblicano. Elezioni presidenziali Usa Il dato nazionale va poi letto nel dettaglio. Come noto, il presidente risulta eletto dalla maggioranza dei Grandi elettori, che si assegnano a livello statale con la regola del “the first past the post”, ossia il ... Leggi su newsmondo

