Salvini aggredito durante un comizio vicino a Firenze: una ventenne gli strappa la camicia e la catenina. Lui: “Una poveretta, si vergogni” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gli si è avvicinata e lo ha strattonato strappandogli la camicia e impossessandosi della catenina che portava al collo. Vittima dell’aggressione, durante un comizio a Pontassieve, in provincia di Firenze, durante il tour elettorale per le imminenti elezioni Regionali è Matteo Salvini. Appena la ragazza si è avventata sul leader della Lega, sono intervenute le forze dell’ordine che l’hanno identificata: si tratta di una ventenne originaria del Congo che è stata subito portata in questura, dove sono in corso ulteriori accertamenti. Le autorità hanno fatto sapere che si tratta di una persona “in evidente stato di alterazione psico-fisica”. La giovane, da quanto spiegato, era ... Leggi su ilfattoquotidiano

