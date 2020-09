Rita Dalla Chiesa lascia Lucio Presta e si affida a Marco Durante (Di mercoledì 9 settembre 2020) Rita Dalla Chiesa Non solo Lorella Cuccarini, anche Rita Dalla Chiesa non fa più parte della squadra di artisti di Arcobaleno Tre, l’agenzia di Lucio Presta. L’ex conduttrice di Forum approda infatti a LaPresse, che – spiega la nota ufficiale – sarà in grado di garantirle “un valido supporto sia in ambito contrattuale che artistico”. La Dalla Chiesa, tra l’altro, da questa stagione per sua scelta non sarà più impegnata a Italia Sì, l’appuntamento del sabato pomeriggio di Rai 1 con Marco Liorni (tornerà il 12 settembre), che la vedeva opinionista dal 2018. Nelle ultime ore ha fatto discutere anche l’addio ... Leggi su davidemaggio

