Raimondo Todaro e il legame con la Isoardi: “Una bufala” - (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roberta Damiata Il ballerino Raimondo Todaro scende in campo e in un'intervista chiarisce come stanno davvero le cose con la sua partner a Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi, dopo le foto paparazzate che li ritraevano mano nella mano all'uscita delle prove della trasmissione Pensavamo fosse amore invece era solo... amicizia. Questo in definitiva la risposta di Raimondo Todaro ballerino di Ballando con le Stelle ai tanti rumors che lo vedevano insieme con la sua partner nella prossima edizione del programma di ballo più amato della tv Elisa Isoardi. La notizia era nata dopo che i due erano stati fotografatimano nella mano all’uscita della sala prove e questa cosa aveva alimentato molto i gossip, sicuri che ancora prima dell'inizio della trasmissione fosse nata ... Leggi su ilgiornale

