Notturno di Gianfranco Rosi è il racconto poetico e vero di un Medio Oriente tormentato (Di mercoledì 9 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=NQhQZqAsyA0 Il cineasta italiano in attività più titolato e premiato non è Paolo Sorrentino, è Gianfranco Rosi. Nonostante non sia altrettanto noto e nonostante non abbia né gareggiato per un Oscar né di conseguenza ne abbia vinto uno, con quattro film ha portato a casa un Leone d’Oro (Sacro Gra, 2013) e un Orso d’Oro (Fuocoammare, 2016). Il suo quinto è qui alla Mostra del cinema di Venezia, in concorso, e si chiama Notturno. Per ogni film 3 anni circa di ricerca, immersione in totale solitudine e poi il montaggio infinito. Gianfranco Rosi è un documentarista ed appartiene alla schiera di documentaristi della scuola italiana (tra cui anche Roberto Minervini e Pietro Marcello) che lungo gli anni ... Leggi su wired

WeCinema : Un film di luce sul buio delle guerre. “Volevo annullare la geografia, i confini e dare importanza alle storie dei… - WeCinema : #Venezia77: oggi 'Cari compagni' di A. Konchalovsky e l'attesissimo 'Notturno' di G. Rosi. Sugli schermi della Most… - GiCivi : RT @SandroVeronesi: 1) Ho visto due film a #Venezia2020, e sono due miracoli: #Notturno di Gianfranco Rosi, che racconta l’irraccontabile v… - mammuz3 : RT @bartolopietro1: Da Fuocoammare a Notturno, Gianfranco Rosi conferma la necessità di mostrarci l’altro. L’altro potremmo essere stati n… - Fortunadrago77 : RT @bartolopietro1: Da Fuocoammare a Notturno, Gianfranco Rosi conferma la necessità di mostrarci l’altro. L’altro potremmo essere stati n… -