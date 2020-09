“Non servirmi, sei nero”, la frase razzista di un cliente rivolta a un cameriere (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Non servirmi, sei nero”, la frase razzista di un cliente rivolta a un cameriere Un altro episodio di razzismo, questa volta avvenuto ad Ascoli Piceno, precisamente nel ristorante di un hotel di San Benedetto del Tronto. A raccontare la vicenda è stato il direttore della locale Caritas Diocesana, don Gianni Croci, il quale è stato informato dal diretto interessato tramite un messaggio vocale via chat di gruppo. Mohamed, il cameriere in questione, è stato vittima di una frase razzista durante l’orario di lavoro. Avvicinatosi al cliente per prendere l’ordinazione, ha chiesto: “Signore, cosa desidera?”. Il cliente per tutta risposta ha detto: ... Leggi su tpi

