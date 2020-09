“Non posso permettertelo!”. Caos a Mattino 5: Federica Panicucci e una furia contro l’ospite (Di mercoledì 9 settembre 2020) Federica Panicucci e Francesco Vecchi sono tornati in onda su Canale 5, dopo i saluti di rito e il rispetto delle distanze di sicurezza, durante la prima puntata post-lockdown, la conduttrice ha fatto gli auguri al collega per le nozze celebrate in estate. “Fai vedere l’anello, Francesco si è sposato, è convolato a giuste nozze. Per te è stata una estate da ricordare in assoluto”, ha detto la bionda conduttrice con il giornalista, quasi imbarazzato, che non ha fornito molti dettagli. “È stata per me una bella estate”, ha aggiunto Vecchi. La Panicucci è apparsa in splendida forma per la prima puntata del 2020-2021 di Mattino Cinque, che conduce ormai da 12 anni, scegliendo un tubino bianco fasciante che esalta la sua silhouette perfetta. 53 anni il ... Leggi su caffeinamagazine

