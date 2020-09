Niente Atene, i sorteggi della Champions League tornano a Nyon (Di mercoledì 9 settembre 2020) sorteggi Champions League ed Europa League a Nyon Cambio di sede, ma non di date per i sorteggi di Champions League ed Europa League. Inizialmente previsti ad Atene, l’UEFA ha ritenuto opportuno riportare la sede per i sorteggi della fase a girone delle due competizioni a Nyon in Svizzera. “Dopo una serie di colloqui con le autorità greche la Uefa ha annunciato oggi la decisione di trasferire l’evento di avvio della prossima stagione europea per club da Atene (Grecia) a Nyon (Svizzera), l’1 e 2 ottobre 2020. L’evento comprende i sorteggi per la fase a gironi ... Leggi su intermagazine

FcInterNewsit : Niente Atene: il sorteggio per la UCL 2020-2021 avverrà nella sede Uefa di Nyon - Trampakoulas4 : @Marflo66036248 @cynaegeirus @Vag_Tsimpouris @kefalas77 Complimenti, le ferrovie in Italia sono ad altissimo livell… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente Atene Niente Atene: il sorteggio per la UCL 2020-2021 avverrà nella sede Uefa di Nyon Fcinternews.it Sorteggio Champions-Europa League: per questioni anti Covid-19 niente Atene ma Nyon

Inter, nonostante tutti gli sforzi per permettere all’evento di svolgersi ad Atene, la Uefa ha deciso di fare i sorteggi di Champions ed Europa League a porte chiuse nella sede di Nyon causa Covid-19 ...

Albissola Marina, il 12 settembre l'inaugurazione della collettiva “Agorà”

Settembre alla Kelyfos Gallery, lo spazio espositivo ideato e creato da Gianluca Cutrupi, si connota con un termine antico quanto significativo, “Agorà”: è il titolo della bellissima collettiva che si ...

Inter, nonostante tutti gli sforzi per permettere all’evento di svolgersi ad Atene, la Uefa ha deciso di fare i sorteggi di Champions ed Europa League a porte chiuse nella sede di Nyon causa Covid-19 ...Settembre alla Kelyfos Gallery, lo spazio espositivo ideato e creato da Gianluca Cutrupi, si connota con un termine antico quanto significativo, “Agorà”: è il titolo della bellissima collettiva che si ...