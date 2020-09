NBA, LeBron James da record: nessuno ha vinto più gare nei Playoff (Di mercoledì 9 settembre 2020) LeBron James sempre più nella leggenda. Con il successo ottenuto dai suoi Los Angeles Lakers contro Houston, sono 162 le vittorie per la leggenda del basket moderno nei Playoff, nessuno ha fatto meglio. James ha superato anche Derek Fisher e nessuno ora è riuscito a vincere più partite nella post season di NBA. Pioggia, peraltro, anche di punti (36 ieri), e partite tutte giocate e vinte da protagonista. Leggi su sportface

