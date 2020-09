MotoGP, doppio round di Misano: per Valentino Rossi l'ultimo treno? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Motomondiale si avvicina al doppio appuntamento di Misano , il primo domenica 13, il secondo domenica 20 settembre 2020, al World Circuit 'Marco Simoncelli'. Nel suo piccolo, si fa per dire, e pur ... Leggi su gazzetta

dinoadduci : MotoGP, doppia di Misano: per Rossi l’ultimo treno? - Gazzetta_it : #MotoGP, doppia di #Misano: per #Valentino #Rossi l’ultimo treno? - Radio24_news : RT @tutticonvocati: In attesa di del doppio appuntamento di Misano i motori della #MotoGP rombano su @Radio24_news! Convocato Paolo Campino… - tutticonvocati : In attesa di del doppio appuntamento di Misano i motori della #MotoGP rombano su @Radio24_news! Convocato Paolo Cam… - igorducati : RT @corsedimoto: MOTOGP - Valentino #Rossi al Ranch di Tavullia dopo una breve vacanza al mare. Il Dottore e i suoi allievi si preparano ad… -