Matteo Salvini aggredito in pubblico, gli strappano la camicia ed il rosario (Di mercoledì 9 settembre 2020) Matteo Salvini è stato aggredito a Pontassieve (Toscana) da una giovane donna, che pare si sia attaccata ai suoi indumenti e gli abbia strappato la camicia, nonché il rosario che portava al collo. La ragazza fermata dalle Forze dell’Ordine L’evento è accaduto sotto gli occhi di molte persone e sono intervenute le forze dell’ordine che hanno immediatamente bloccato la ragazza, che pare sia una giovane originaria del Congo. Aggressione a Salvini: le reazioni A commentare l’accaduto nell’immediato è stato Guglielmo Picchi, deputato leghista, che ha scritto su Twitter: “aggredito a Pontassieve da una facinorosa militante antifascista che gli ha strappato camicia e ... Leggi su thesocialpost

PONTASSIEVE, SEP 9 - A 20-year-old woman from Congo on Wednesday pushed and shoved rightwing League leader Matteo Salvini, ripping his shirt and breaking off the gold chain around his neck, as he arri ...Disavventura per Matteo Salvini al suo arrivo a Pontassieve, tappa fiorentina del suo tour elettorale. Il leader della Lega è stato avvicinato da una ragazza di 20 anni, originaria del Congo, che lo h ...