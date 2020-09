Mammì: con riapertura 16.500 bambini tornano in 400 nidi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma – “I nidi di Roma hanno riaperto oggi. Stamattina ho voluto condividere l’emozione del primo giorno in un nido del Municipio XII con i bimbi, i genitori e le nostre educatrici. Dopo i mesi di lockdown e la pausa estiva, finalmente restituiamo ai piccoli un ritorno alla normalita’, per cui abbiamo lavorato con impegno. Piu’ di 16.500 alunni tra 0 e 3 anni sono entrati negli oltre 400 nidi di Roma Capitale. L’accoglienza e’ stata commovente, la spontaneita’ dei bimbi la migliore risposta ai mesi di lavoro per la riapertura. Abbiamo vissuto questo significativo momento con loro, insieme alla presidente Teresa Zotta e all’assessora municipale Fabiana Tomassi”. Lo scrive su Facebook l’assessore alla Persona, Scuola e Comunita’ solidale di Roma Capitale, Veronica ... Leggi su romadailynews

