Live-Non è la d’Urso parte con la reunion dei concorrenti del primo Grande Fratello 20 anni dopo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gustosa anteprima quella data dal sito Davidemaggio.it nella serata di ieri. Le anticipazioni riguardano la prima puntata di Live-Non è la d’Urso. Pare infatti che nella serata del 13 settembre 2020, per il debutto del programma di Canale 5, ci sarà una sorpresa per chi ama il Grande Fratello. Tutto, o meglio, quasi tutti i concorrenti del Grande Fratello 1, della prima edizione del reality di Canale 5, 20 anni dopo, saranno di nuovo insieme in uno studio televisivo. Non sappiamo ancora se ci saranno proprio tutti ma pare che la d’Urso avrà il piacere di celebrare i 20 anni del programma, raccontando anche come è cambiata la vita degli ex gieffini in questi anni. Per ... Leggi su ultimenotizieflash

