Lenny Kravitz, Chris Hesmworth, Robert Pattinson: i testimonial uomini della bellezza (Di mercoledì 9 settembre 2020) Profumi: i testimonial maschili più sexy di sempre sfoglia la gallery uomini e cosmesi: l’autunno 2020 propone testimonial beauty d’eccezione anche al maschile. Ultimo annuncio: Lenny Kravitz sarà il nuovo volto di Y di Yves Saint Laurent. Leggi anche › Le testimonial beauty dell’autunno 2020: da Lucy Boynton a Hunter Schafer a Lady Gaga, i volti della ... Leggi su iodonna

PensierInfiniti : RT @VanityFairIt: Da 1 a 10 quanto spacca? - TaniuzzaCalabra : L' uomo più sexy del mondo - D_Tirinnanzi : @Nerowolf123 Parlando di attenzione al basso, ultimamente sono rimasto di nuovo stupito dai pezzi di Lenny Kravitz.… - giusadt : RT @VanityFairIt: Da 1 a 10 quanto spacca? - morena_faenza : RT @VanityFairIt: Da 1 a 10 quanto spacca? -

Ultime Notizie dalla rete : Lenny Kravitz

Quando un libro viene adattato in film oppure in serie televisiva, i lettori che si erano appassionati alla versione cartacea sono attratti e contemporaneamente si sentono diffidenti verso la trasposi ...E sono Lenny Kravitz e Yves Saint Laurent Beauté a fargli cambiare direzione… Di solito il testimone, infatti, passa di padre in figlia o di madre in figlia (vedi Monica Bellucci e Deva Cassel per Dol ...