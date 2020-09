Ladispoli, parte la sfida: tre giorni dedicati al calcio balilla (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nei giorni di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre, presso l’Area Culturale la Grottaccia, a cura della FM Production, con la collaborazione de I Servitori dell’Arte si terrà un tre giorni dedicata al calcio balilla, il bigliardino. Venerdì 11, a partire dalle 17.00 sarà dedicato, in modo del tutto gratuito, al gioco libero, per cui tutti potranno allenarsi, giocare e divertirsi. Sabato 12, sin dalla mattina si potrà giocare gratuitamente mentre il pomeriggio sarà dedicato ai tornei tra adulti e bambini, tra under 14 e under 10 e infine dalle 20,30 il gran torneo per i non tesserati LICB. Domenica 13 settembre avrà inizio la mattina alle 10,30, con la giornata di campionato regionale LICB e le qualificazioni mentre nel pomeriggio, dalle 16,00 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

“La questione #FasciaTricolore continua a destare preoccupazione nei cittadini di Ladispoli. Cittadini che credono fortemente nei prìncipi della Democrazia, della Legalità, dello Stato e nei simboli c ...

LADISPOLI – “Finchè si avranno passioni non si cesserà di scoprire il mondo” (cit. Cesare Pavese) Un pensiero che calza a pennello per Mimmo Dieni (classe 1960) nel senso di una persona, di sinistra, ...

