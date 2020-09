Inchiesta D'Amato, solidarietà di Salvini a Bechis e al Tempo: ora l'assessore deve dimettersi (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Sostegno e solidarietà al direttore e alla redazione del quotidiano Il Tempo, minacciati indegnamente dall'assessore regionale alla Sanità del Lazio, D'Amato, per alcuni articoli. Dovrebbe dimettersi immediatamente: cosa ha da nascondere? Imbarazzante anche il silenzio di Zingaretti, a poche ore dall'aggressione di Grillo a un inviato Mediaset. Pd e 5Stelle sognano la stampa al guinzaglio: per chi non si inchina arrivano minacce e aggressioni fisiche”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su iltempo

Ernesto29296958 : RT @tempoweb: Inchiesta D'Amato, la solidarietà di #matteosalvini a @Bechis e al #tempoquotidiano 'L'assessore deve dimettersi' https://t.c… - tempoweb : Inchiesta D'Amato, la solidarietà di #matteosalvini a @Bechis e al #tempoquotidiano 'L'assessore deve dimettersi'… - napam_51 : RT @napam_51: I KOMPAGNI NON SI SMENTISCONO MAI ...! Regione Lazio, i soldi della beneficenza per la campagna elettorale: il caso dell'asse… - napam_51 : I KOMPAGNI NON SI SMENTISCONO MAI ...! Regione Lazio, i soldi della beneficenza per la campagna elettorale: il caso… - nhpaolocastelli : Regione Lazio, i soldi della beneficenza per la campagna elettorale: il caso dell'assessore D'Amato in tv -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Amato Nei guai l'uomo di Zingaretti: D'Amato finisce sotto inchiesta ilGiornale.it Regione Lazio, i soldi della beneficenza per la campagna elettorale: il caso dell'assessore D'Amato in tv

I soldi della beneficenza per la campagna elettorale e l'uomo di Nicola Zingaretti finisce sotto inchiesta. Alessio D'Amato, attuale assessore alla Sanità della Regione Lazio, è finito nel mirino dell ...

Fuori dal Coro, il servizio su Alessio D'Amato: soldi per l'Africa usati per la campagna elettorale, ma non risponde al telefono

Dopo le inchieste de Il Tempo, anche Fuori dal Coro si occupa di Alessio D'Amato, l'attuale assessore alla Sanità della regione Lazio presieduta da Nicola Zingaretti. Il punto, come conferma in un ser ...

I soldi della beneficenza per la campagna elettorale e l'uomo di Nicola Zingaretti finisce sotto inchiesta. Alessio D'Amato, attuale assessore alla Sanità della Regione Lazio, è finito nel mirino dell ...Dopo le inchieste de Il Tempo, anche Fuori dal Coro si occupa di Alessio D'Amato, l'attuale assessore alla Sanità della regione Lazio presieduta da Nicola Zingaretti. Il punto, come conferma in un ser ...