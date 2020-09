Il trailer di “Dune” è arrivato: tutto quello che c’è da sapere sul film con Timothée Chalamet (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’universo di Dune, nato dall’immaginazione dello scrittore Frank Herbert, sta per tornare in vita in un nuovo adattamento cinematografico. E questa volta c’è Timothée Chalamet. L’attore del momento sarà il protagonista Paul Atreides nel film diretto da David Villeneuve, regista di Arrival e Blade Runner 2049. Prima di Villeneuve sono stati tanti i registi che si sono imbarcati in questo progetto titanico – e non tutti hanno avuto fortuna (nemmeno l’unico che ci è riuscito, David Lynch nel 1984). L’uscita del film è fissata per dicembre 2020. Il trailer di Dune Leggi anche › “Dune”: svelate le prime immagini del film di ... Leggi su iodonna

WarnerBrosIta : Al di là della paura, il destino ti attende. Guarda ora il trailer ufficiale di #Dune. - pattrouge : esce trailer di dune twitter cinema: è che schifo tenet - SaraMars93 : RT @perchetendenza: #Dune: Perché è stato pubblicato il primo trailer ufficiale del nuovo film di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, O… - harleyquyinn : il trailer di #Dune mi piace, mi aspetto grandi cose. - lessxnameless : TRAILER DI DUNE E INIZIO DELLE RIPRESE DI SEX EDUCATION GIORNATA: SALVATA? -

Ultime Notizie dalla rete : trailer “Dune”