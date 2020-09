Il Paradiso delle Signore: Roberta e Marcello insieme? Federico non molla (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore continua il triangolo amoroso tra Marcello, Roberta e Federico. La Venere è intenzionata a tornare con il giovane Cattaneo ma non riesce a nascondere la forte attrazione che prova per il fratello di Angela. Come rivelano le anticipazioni, Federico torna a camminare dopo il delicato intervento in … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Grandeinterista : @GiusCandela Io a quell'ora metterei il quiz di Alessandro Greco, due soap sudamericane anni 80-90 con Grecia Colme… - antonello_fresu : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Enrica Pintore, l'attrice di #Ottana protagonista del 'Paradiso delle Signore' - redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni La trama di #domani, #10settembre - polveredystelle : @lavitadavivere1 @LucaGoria79 @CesareSacchetti Sì ,ma la gente pensa che usciamo dalla ue e fuori c'è il paradiso .… - zazoomblog : Il Paradiso delle signore trama 10 settembre: Luciano scopre l’inganno di Clelia e Silvia - #Paradiso #delle… -